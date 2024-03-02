Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?

2 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Hatayspor - Fenerbahçe maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Hatayspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Hatayspor - Fenerbahçe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Hatayspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hatayspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda, Kablo TV'de ise 232 numaralı kanalda yer almakta olup, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayınlanacaktır. Ayrıca, beIN Sports Tod TV de Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek numaralı kanallar arasında bulunmaktadır.

Hatayspor-Fenerbahçe maçı, 02 Mart Cumartesi günü oynanacak ve mücadele Türkiye saatiyle saat 19:00'da başlayacaktır. Maç, Mersin şehrindeki Mersin Stadyumu'nda gerçekleşecek.