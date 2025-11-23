Haberler

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı
Güncelleme:
Hatay'da balıkçılık yapan Mustafa Oktay, Akdeniz'de oltasına takılan bir buçuk metre uzunluğunda ve 115 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını 3 arkadaşıyla birlikte 2 buçuk saat süren çalışmayla teknesine almayı başardı. 4 kişinin yardımıyla taşınabilen dev balık, İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı.

  • Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalanan kılıç balığı 115 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda.
  • Balıkçılar kılıç balığını tekneye almak için 2,5 saat mücadele etti.
  • Kılıç balığı İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde balıkçılık yapan Mustafa Oktay ve ekibi, Akdeniz açıklarında gerçekleştirilen av sırasında devasa büyüklükte bir kılıç balığıyla karşılaştı.

2,5 SAAT OYUNCA MÜCADELE ETTİLER

Babasından devraldığı mesleği 35 yıldır sürdüren Oktay, yaklaşık 115 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre uzunluğunda olan dev kılıç balığını tekneye almak için arkadaşlarıyla birlikte adeta zamanla yarıştı. Avın başlamasından itibaren 2 buçuk saat boyunca mücadele eden balıkçılar, güçlü yapısı ve direnç göstermesiyle bilinen kılıç balığını büyük bir uğraş sonucu tekneye çekmeyi başardı.

Hatay'da Balıkçılar Dev Kılıç Balığı Yakaladı: 65 Bin TL'ye Satıldı

4 KİŞİ ZAR ZOR TAŞIDI, 65 BİN TL KARŞILIĞINDA SATILDI

Kıyıya getirildiğinde 4 kişinin yardımıyla taşınabilen dev balık, hem boyutu hem de ağırlığıyla bölgede son yılların en dikkat çekici avlarından biri olarak kayıtlara geçti. Dev kılıç balığı daha sonra İzmir'de bir işletmeye kilosu 500 TL'den toplam 65 bin TL karşılığında satıldı.

Hatay'da Balıkçılar Dev Kılıç Balığı Yakaladı: 65 Bin TL'ye Satıldı

"YILDA BİR YA DA İKİ KEZ DENK GELİYOR"

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yaptığını belirten Mustafa Oktay, "Hatay Dörtyol'da profesyonel olarak balıkçılık yapıyoruz. Kılıç balığı avcı bir balık ve oldukça değerli. Yılda bir ya da iki kez denk gelebilen istisnai bir tür. Dört kişi birlikte 2 buçuk saat uğraşarak tekneye alabildik. İzmir'deki restoranlara toptan olarak gönderdik. Toplamda 115 kilo geldi ve yaklaşık 65 bin TL'ye sattık. Mesleğimiz baba mesleği, yıllardır bu işin içindeyiz. Zaman zaman teknelerimizde balığa çıkıyoruz ve bu tür büyük avlarla da karşılaşabiliyoruz" dedi.

Hatay'da Balıkçılar Dev Kılıç Balığı Yakaladı: 65 Bin TL'ye Satıldı

