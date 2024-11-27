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HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki

HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki
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Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki! Hasan Arat'ın yapacağı önemli açıklamalar merakla bekleniyor. Arat'ın açıklamasının ne zaman ve hangi kanalda olacağı konusu gündeme geliyor.

Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın istifası, siyah-beyazlı camiada gündeme bomba gibi düştü. Taraftarlar, kulüpte yaşanan bu önemli gelişmeyle ilgili Hasan Arat'ın yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. "Hasan Arat açıklaması ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? BJK TV canlı izleme linki nerede?" gibi sorular yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki!

HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

BJK TV'de canlı olarak izlenebilecek olan açıklamalar için izleme linki yayınlandı.

BEŞİKTAŞ TV CANLI İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

HASAN ARAT AÇIKLAMA CANLI İZLE! Hasan Arat açıklaması ne zaman, hangi kanalda? BJK TV canlı izleme linki

BEŞİKTAŞ'TA NE OLDU?

Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş'den istifa etti. Arat'ın "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı" devam ediyor. Siyah-beyazlıların Futbol A.Ş'nin başına Hüseyin Yücel geçti. Futbol operasyonunu Hüseyin Yücel, Onur Göçmez ve Mete Vardar üstlenecek. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir."

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