Halil İbrahim Kuruçay kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kuruçay kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kuruçay kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Halil İbrahim Kuruçay kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kuruçay nereli? Detaylar haberimizdedir…

HALİL İBRAHİM KURUÇAY KİMDİR?

Halil İbrahim Kuruçay, 1976 yılında Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Dumlupınar köyünde doğmuştur. Evli ve üç çocuk babası olan Kuruçay, 22 yıldır şantiye şefi olarak görev yapmaktadır. İnşaat kalite kontrol uzmanı olarak uzmanlaşmış olan Kuruçay, yurt içinde ve yurt dışında birçok projenin tamamlanmasında aktif rol almıştır. İnşaat alanında çeşitli diplomalara ve sertifikalara sahip olan Kuruçay, sektörde geniş bir tecrübeye sahiptir.

Halil İbrahim Kuruçay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.