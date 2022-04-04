Hakim 'Ozan' kimdir? Hakim Ozan gerçek adı nedir? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

FATİH, İSTANBUL (Haberler.com) - Hakim dizisinde 'Ozan' kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanacak olan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi Hakim'de Ömer kimdir? Hakim Ömer Arif Derman gerçek adı nedir? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında?

HAKİM OZAN KİMDİR?

Ömer Arif Derman'ın oğlu… Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi… Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır...

HAKİM OZAN GERÇEK ADI NEDİR?

Konusu; İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır. Hakim dizisinde Ozan karakterini canlandıran isim Fatih Berk Şahin'dir.

VİDEO AÇILMIYORSA BURAYA TIKLAYINIZ. FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR? Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 2004, İstanbul doğumlu. Ajansa kayıtlı olan Fatih Berk Şahin, oyunculuğu başladığı 2021 yılında Seyyar ve Yalancı dizileri ile Geçen Yaz isimli Netflix filminde rol aldı. Ajansa bağlı çalışan Burak Dakak, tiyatro çalışmaları yanı sıra yeni film ve dizi projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Haberler.com - Gündem