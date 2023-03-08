Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mart 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerin ardından Antakya'da özel bir hastanenin yoğun bakımındaki bazı hastaların unutulduğu ve hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesindeki özel bir hastanenin yoğun bakımında unutulan hastaların olduğu iddia edilmişti. Bu hastalardan bazılarının hayatını kaybettiğine ilişkin de bazı görüntüler paylaşılmıştı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, CHP'li kurmayların kendisine milletvekilliği adaylığı teklif edeceklerine ilişkin iddiaya "Dereyi görmeden paçaları sıvamam" yanıtını verdiği öğrenildi. Ancak İnce'nin tarafların anlaşması durumunda cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği öne sürüldü.
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz günlerde CHP'nin eski Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın tarafından gerçekleştirilen tebrik ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Bihter adıyla filmi yapılacak olan Aşk-ı Memnu dizisinin yeni Bülent'i Mert İnce, Nihat'ı ise Mertcan Tekin oynayacak. 17 Mart'ta çekimlerine başlanacak olan film, Netflix'te yayınlanacak.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre'nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi "Bihter" adıyla film olacak. Filmin oyuncu kadrosundaki yeni isimler de belli olmaya başladı.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı çalıştırmayan Fatih Terim, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milan'ın yıldızı Leao'dan övgüyle bahseden deneyimli hoca, "100 milyonun bu kadar kolay harcandığı günümüz futbolunda, Leao her şeye değer. Sınırsız kontenjanı olan bir kadrom olsaydı, ilk Leao'yu alırdım." dedi.
Geçmişte Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran teknik direktör Fatih Terim, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, EURO 2008 ve İtalyan futboluna dair önemli ifadeler kullandı.
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Bu Pazar seçim olsa sizce kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) March 8, 2023