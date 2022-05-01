Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

1 MAYIS 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CHP'NİN SEÇİM PLANI ORTAYA ÇIKTI!

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalardan sonra gözler bir kez daha Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki haftalarda yapılacak anketleri bekleyeceği belirtiliyor.

Chp, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından oluşturulan 6'lı masanın görüşmeleri devam ederken, bu masanın ortak bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağı da hayli merak ediliyor.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA BOMBA İDDİA

Tüm bu gelişmelerin ardından CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. CHP Genel Başkanı'nın adaylık için hala nabız yokladığı ve önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek anketlere göre yol izleyeceği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun anketlere güvenmesi durumunda adaylık için çeşitli temaslarda bulunacağı ileri sürüldü.

PUTİN'İ KIZDIRACAK İDDİA: ÇEÇEN BİRLİKLER RUS ASKERLERİNİ İNFAZ ETTİ

Putin'e bağlılığını bildiren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un emir komutasındaki askerlerin, Ukrayna'daki savaşta ağır yaralanan Rus birliklerini infaz ettiği öne sürüldü.

Putin'in emriyle başlayan Rusya'nın Ukraya'yı işgalinde yaklaşık 2 ay geride kaldı. Bölgede çok fazla askeri ve silvi kayıp yaşanırken Rusya'yı karıştıracak yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, Çeçen askerlerinden oluşan bir grubun Bucha'nın kuzeybatısındaki bir sahra hastanesinde Rus askerlerini infaz ettiğini öne sürdü.

ŞAMPİYONLUK TEHLİKEDE! TRABZONSPOR HÜKMEN MAĞLUP MU İLAN EDİLECEK?

Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor maçının son anlarında taraftarların bitiş düdüğünü beklemeden sahaya inmesi ve Antalyaspor kalecisini tartaklamaları gündeme oturdu. Yaşanan olaylardan sonra Trabzonspor'a ne ceza verileceği merakla beklenirken, hükmen mağlubiyet ihtimali tartışılmaya başlandı. Benzer bir olay 2013 yılında yaşanmış ve Galatasaray derbisinde Beşiktaş taraftarları sahaya girdiği için hakem maçı tatil etmiş sonrasında siyah-beyazlılar hükmen yenik sayılmıştı.

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da, taraftarlar Antalyaspor maçının son anlarında hakem henüz son düdüğü çalmadan sahaya girdi. Antalyasporlu futbolcular, Trabzonspor taraftarı tarafından tartaklanırken, bordo-mavililerin hükmen yenik sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu oldu.

ÜNLÜLERDEN 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ MESAJLARI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Peş peşe paylaşım yapan ünlü isimler, işçiler için adil ve hakkaniyetli çalışma ortamları diledi.

İşçi ve emekçiler tarafından dünya çapında kutlanan, birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak tanımlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.

İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs paylaşımları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tüm dünyada işçilerin birlik ve dayanışma günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, hakkaniyetli ve adil şartlarda bir çalışma ortamına vesile olmasını diliyorum. Emek ve alın teri olan tüm işçi, emekçi ve çalışanların 1 MayısEmek ve Dayanışma gününü kutluyorum."

TÜRKAN ŞORAY

"Emek kutsaldır"

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