Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 13 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, ve magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 18. güne girilirken, Ukrayna'nın doğusundaki Volnovakha havadan ve karadan gerçekleşen Rus bombardımanının ardından tamamen yerle bir oldu. İngiliz basını gelişmeyi "Putin, Ukrayna'nın Volnovakha kentini haritadan sildi" ifadesiyle duyururken, savaştan önce 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapan kent için Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko ise "Artık var olmadığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün birkaç gündür yayına çıkmaması merak konusu olmuştu. Öztürk'ün, eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı sebebiyle kovulduğu iddiası konuşulurken, Furkan Dede merakla beklenen sorunun yanıtını açıkladı. Semih Öztürk, Survivor Ekstra'da olmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Vahdettin Köşkü'nde öğle yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel gelişmeler ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler masaya yatırıldı. Öte yandan iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulmasında mutabık kalındı.
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Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022