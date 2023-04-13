Güngören'de hangi bina çöktü, yıkılan bina nerede? 13 Nisan Perşembe 2023 Güngören'de hangi ilçe ve mahalledeki bina çöktü, yaralı var mı?

Öğle saatlerinde Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Peki, Güngören'de hangi bina çöktü? 13 Nisan Perşembe 2023 Güngören'de hangi ilçe ve mahalledeki bina çöktü, yaralı var mı? İşte detaylar...

Son dakika gelen haberlere göre İstanbul Güngören'de bugün 5 katlı bina araçların üzerine çöktü. Çöküntünün ardından vatandaşlar, Güngören'de hangi bina çöktü? 13 Nisan Perşembe 2023 Güngören'de hangi ilçe ve mahalledeki bina çöktü, yaralı var mı? merak etti. Peki, Güngören'de neredeki bina çöktü, binanın içinde birileri var mıydı? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL GÜNGÖREN'DE NEREDE, HANGİ BİNA ÇÖKTÜ?

İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina araçların üstüne çöktü. 5 aracın zarar gördüğü olayda, araçta sıkışan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Güngören Kaymakamlığı çöken bina ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemiz Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesinde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14.00 sıralarında çökmüştür. Olay yerine ivedilikle; güvenlik, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmalarına başlanmıştır.

OLAYDA YARALI VAR MI?

Binanın, yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar gördüğü, araçlardan birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."