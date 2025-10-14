Güncel Türkiye puan durumu: Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu son tablo!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Takımımız, şu anda kritik bir noktada bulunuyor. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada? 2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu son tablo haberimizde!

TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR, TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 3 maçını tamamladı ve şu anda 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Grubun lideri İspanya ise 9 puanla zirvede bulunuyor. Türkiye'nin hemen ardından Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

Bu puan durumu, A Milli Takımımız için hem bir avantaj hem de zorlu bir mücadeleyi işaret ediyor. Gruptaki kalan 3 maç, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma şansını doğrudan belirleyecek.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI İÇİN GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin Dünya Kupası biletini cebine koyabilmesi için iki temel yol bulunuyor. İlk olarak, grubun lideri olarak doğrudan Dünya Kupası'na gitmek istiyorsa, İspanya'yı geride bırakması gerekiyor. Bu zorlu hedef için kalan 3 maçtan tümünü kazanması, özellikle son maçta deplasmanda İspanya'yı yenmesi şart. Aynı zamanda, İspanya'nın da puan kayıpları yaşaması gerekiyor.

Ancak Türkiye'nin en gerçekçi ve güçlü senaryosu, grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off aşamasına katılmak. Bu yolda, evindeki Gürcistan ve Bulgaristan maçlarını kazanmak kritik öneme sahip. Kalan 3 maçta alınacak galibiyetlerle puanını 12'ye çıkaracak olan Türkiye, İspanya'dan alınabilecek puanlarla ikinciliği garantileyebilir. Böylece play-off turunda şansını sürdürecek.

KAÇ MAÇI KALDI? TÜRKİYE'NİN KALAN DÜNYA KUPASI ELEMELERİ MAÇLARI

Türkiye, toplam 6 maçlık grupta ilk yarıyı tamamladı ve önünde 3 kritik maç kaldı. İşte milli takımımızın 2025 takviminde kalan maçları:

14 Ekim, 21:45: Türkiye - Gürcistan (Ev Sahası)

15 Kasım, 20:00: Türkiye - Bulgaristan (Ev Sahası)

18 Kasım, 22:45: İspanya - Türkiye (Deplasman)

Bu maçlar, Türkiye'nin hem doğrudan Dünya Kupası'na gitme hem de play-off turuna katılma şansını belirleyecek. Ev sahibi avantajını iyi kullanarak Gürcistan ve Bulgaristan karşısında kesin galibiyet almak zorunda. İspanya deplasmanı ise büyük bir sınav olacak.