Güncel dolar kuru! 12 Mart dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0450 seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0280 işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,9980'den satılıyor.