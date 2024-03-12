Güncel dolar kuru! 12 Mart dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL?
12 Mart 2024 tarihi itibariyle dolar ne kadar oldu ve 1 dolar kaç TL oldu soruları merak konusu. Güncel döviz kuru bilgilerine haberler.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Doların TL karşısındaki değeri ve Euro'nun TL karşısındaki değeri hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Güncel dolar kuru! 12 Mart dolar ne kadar? 1 Dolar kaç TL?
Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Mart 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Mart 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…
DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 32,0450 seviyesinden işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 35,0280 işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 40,9980'den satılıyor.