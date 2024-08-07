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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Çeyrek altın bugün ne kadar ve altın fiyatları ne kadar oldu merak ediliyor. Peki, 7 Ağustos Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 583 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 328 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 246 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

FED KARARI ALTINI ETKİLİYOR MU?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti.

Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Bugün küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 415 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 350 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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