Güldür Güldür'ün 1 yılda 45 kilo veren oyuncusu kim?

2013 yılından beri yayınlanmaya devam eden Güldür Güldür Show'da bir oyuncunun gözle görülür bir farkla kilo vermesi herkes şaşırttı. 1 yılda 45 kilo veren Onur Atilla kimdir? Güldür Güldür'ün 45 kilo veren oyuncusu kim?

RÜŞTÜ ONUR ATİLLA KİMDİR?

Onur Atilla, 18 Mayıs 1986 yılında İstanbul'da doğdu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu. Anadolu Üniversitesi ile birlikte PERA Güzel Sanatlar Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesinde okuduğu yıllarda tiyatro ile tanıştı. 2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev aldı. Birçok dizi ve sinema yapımında rol aldı. Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapmaktadır. Show TV'de yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show adlı eğlence programında rol almaktadır. 17 Eylül 2014 yılından beri Sinem Atilla ile evli olan oyuncunun Kemal ve Uygar isminde iki oğlu vardır.

HANGİ PROGRAMLARDA YER ALDI?