Gülcemal dizisinin oyuncuları ve karakterleri kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimlerden birisi de İpek oldu. Peki, Gülcemal İpek'in hikayesi nedir, gerçekte kim? Gülcemal İpek kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal İpek (Meltem Akçöl) kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Gülcemal, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 6 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, senaryosunu Eda Tezcan ve Selda Akın'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Gülcemal İpek kimdir, kim canlandırıyor? Gülcemal İpek (Meltem Akçöl) kimdir, kaç yaşında, nereli?

GÜLCEMAL İPEK KİMDİR? GÜLCEMAL İPEK'İ KİM CANLANDIRIYOR?

Gülcemal dizisinde İpek karakterini "Meltem Akçöl" canlandırmaktadır.

MELTEM AKÇÖL KİMDİR?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni. 2001, İstanbul doğumlu. Boy 166 cm, kilo 48 kg. Reels videolar sayesinde instagramda tanınan Meltem Akçöl sosyal medya fenomenidir. Hobileri arasında fotoğraf çekmek ve keşifler yapmak olan ve birbirinden farklı kıyafetleri ile instagramda birçok resmi bulunan Meltem Akçöl, oynadığı ilk dizi olarak, 2021'de kadın başrol oyuncusu olduğu Kırık Hayatlar dizisinde Meltem Akçöl, Deniz Yılmaz karakterini canlandırdı.

Meltem Akçöl şimdilerde Gülcemal dizisinde İpek karakterini canlandırmaktadır.