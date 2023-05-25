Gülcemal 8.bölüm CANLI İZLE! 25 Mayıs Gülcemal yeni bölüm İZLE! Gülcemal dizisi yeni bölüm izleme linki!

Gülcemal CANLI İZLE! Başrolünde Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in yer aldığı Gülcemal Gibi Fox Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gülcemal'in yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, Gülcemal 8.bölüm İZLE! Gülcemal yeni bölüm İZLE! aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Gülcemal canlı izleme linki!

GÜLCEMAL DİZİSİ SON BÖLÜM NE OLDU?

Hem Armağan'ı hem Deva'yı kaybeden Gülcemal büyük bir sessizliğe bürünür. Herkesin vazgeçeceğini ve şehri terk edeceğini sanacağı kadar büyük bir sessizliktir bu. Deva ise babası ve kardeşiyle birlikte dedesinin köydeki evine gizlenir ve izini kaybettirir. Ancak bir yanı Gülcemal'in gelip onu bulacağına inanmaktadır. Aradan geçen bir ay boyunca Gülcemal gelmez. Geçen günler içinde Mert ve Gülendam ilişkinin temelleri iyice sağlamlaşmıştır. Gülendam dünyanın en dürüst insanı olduğu kocasına bebeği kaybettiğini söylemeye karar verir. Ancak onu şok bir haber beklemektedir. Mert'in geçmişini kurcalayan Vefa onun eski nişanlısının Deva olduğunu öğrenir ve büyük bir ikilemin içine düşer. Deva'nın Gara'ya açtığı telefondan sonra Gülcemal kapıya dayanır. Ancak Deva onunla konuşmak istemez. Ve Gülcemal Deva'yı kaçırır. Bir aydır beklenen özür dilenecek midir? Yoksa ikisinin yolları sonsuza kadar ayrılacak mıdır?

GÜLCEMAL CANLI İZLE!

Gülcemal dizisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Gülcemal dizisi Fox Tv'de saat 20.00'da yayınlanmaktadır.