Oyuncu Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Gülcan Arslan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli?

Gülcan Arslan ilk olarak Sardunya dizisinde rol almıştır. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle adından söz ettiren Gülcan Arslan kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Gülcan Arslan kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

İlk olarak, 2007 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı. Aynı yıl Atv ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. Daha sonra 2009-2010 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynamıştır. 2011-2012 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de daha sonra Star TV ekranlarında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılının Eylül ayında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında FOX'ta yayımlanan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm boyunca Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

12 Ocak 2017'de Atv'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.

GÜLCAN ARSLAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gülcan Arslan 1 Mayıs 1986 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Türk oyuncudur.