Guela Doue kimdir? Guela Doue kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Süper Ligi'nde 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, hız kesmeden gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Guela Doue kimdir? Guela Doue kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

GUELA DOUE KİMDİR?

Doğum: 17 Ekim 2002 (21 yıl yaşında), Angers

Şu andaki takımları: Stade Rennais FC (Defans),

Guéla Maho Lewis Doué (17 Ekim 2002 doğumlu), Ligue 1 takımı Rennes'te sağ bek olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur . Fransa'da doğdu, Fildişi Sahili milli takımında oynuyor .

Fildişi Sahili asıllı genç futbolcu Doue, Rennes takımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu sezon boyunca 35 maçta yer alan Doue, gol kaydedemeseler de takım arkadaşlarına dört asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, sağ açık pozisyonunda da görev alabilen bu yetenekli oyuncu, takımın çeşitliliğine büyük katkıda bulunuyor.

Genç futbolcu Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı. Doue söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Fildişili oyuncu milli takımda 2 maçta forma giydi ve bu müsabakalarda 1 gol attı. Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Doue, takımıyla play-off'a yükseldi burada ise Milan'a elendi.

Oyuncunun Rennes takımı ile 2025'e kadar sözleşmesi var, Transfermarkt piyasa değeri ise 7 milyon euro.