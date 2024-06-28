Üye Girişi
Haberler

Guela Doue kimdir? Guela Doue kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Rennes forması giyen 21 yaşındaki Fildişili sağ bek Guela Doue'yi transfer etmek için görüşmelere başladığı ileri sürüldü. Peki, Guela Doue kimdir? Guela Doue kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Süper Ligi'nde 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, hız kesmeden gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Guela Doue kimdir? Guela Doue kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

GUELA DOUE KİMDİR?

Doğum: 17 Ekim 2002 (21 yıl yaşında), Angers

Şu andaki takımları: Stade Rennais FC (Defans),

Guéla Maho Lewis Doué (17 Ekim 2002 doğumlu), Ligue 1 takımı Rennes'te sağ bek olarak oynayan profesyonel bir futbolcudur . Fransa'da doğdu, Fildişi Sahili milli takımında oynuyor .

Fildişi Sahili asıllı genç futbolcu Doue, Rennes takımının vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu sezon boyunca 35 maçta yer alan Doue, gol kaydedemeseler de takım arkadaşlarına dört asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca, sağ açık pozisyonunda da görev alabilen bu yetenekli oyuncu, takımın çeşitliliğine büyük katkıda bulunuyor.

Genç futbolcu Bu sezon Rennes formasıyla 35 maça çıktı. Doue söz konusu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamazken takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. İhtiyaç duyulması halinde sağ açıkta da forma giyebilen genç futbolcunun Fransız ekibiyle olan kontratı 2027'de sona erecek. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Fildişili oyuncu milli takımda 2 maçta forma giydi ve bu müsabakalarda 1 gol attı. Ayrıca bu sezon Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan Doue, takımıyla play-off'a yükseldi burada ise Milan'a elendi.

Oyuncunun Rennes takımı ile 2025'e kadar sözleşmesi var, Transfermarkt piyasa değeri ise 7 milyon euro.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Galatasaray Rennes Televizyon Gündem Spor Haberler

İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

 Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title