GSB KYK YURT ÜCRETLERİ: 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? 1.Tip, 2.Tip, 3. Tip, 4. Tip, 5.Tip, 6. Tip yurt ücretleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretleri, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. 2024 yılı KYK yurt ücretlerinin ne kadar olacağı konusu gündemde yer alırken, henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Her yıl olduğu gibi, yeni dönem başlamadan önce KYK yurt ücretleriyle ilgili bir duyuru yapılması bekleniyor. Peki, 2024 KYK yurt ücretleri açıklandı mı? KYK yurt ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

KYK YURTLARI NE KADAR?

2024-2025 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlanacak.

KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR?

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

1. TİP, 2. TİP, 3. TİP, 4. TİP, 5. TİP VE 6. TİP KYK NE KADAR?

Yurt ücretleri, yurt tipine ve şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. 6 farklı tipte KYK yurdu bulunurken geçtiğimiz yıl tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak belirlenmişti.