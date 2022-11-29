Green Card başvuru sonuçları, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından sorgulanmaya başladı. 5 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında tamamlanan Green Card başvurularının ardından, ABD Freetown Büyükelçiliği'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçlarını nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler...

Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı Green Card sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuru sonuçları tarihi açıklandı. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card başvuru sonuçlarını nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Green Card çekiliş sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.,

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün. Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihinin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.

Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.

Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.