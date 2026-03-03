Haberler

Görüntü Türkiye'den! Hepsi gece yarısı geldi

Güncelleme:
Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. İkinci el otomobil piyasasını etkilemesi beklenen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce aracın sevkiyatı gerçekleşti. Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu sevkiyat, gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirildi.

  • Haydarpaşa Limanı'na 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç gece yarısı geldi.
  • Gelen araçlar arasında SUV ve elektrikli modeller yoğunlukta.
  • Araçların gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

Otomobil piyasasında ikinci el fiyatlarını etkilemesi beklenen yeni araç sevkiyatı günlerdir devam ederken, Haydarpaşa Limanı'nda gece saatlerinde dikkat çeken bir yoğunluk yaşandı. Limana yanaşan gemiden indirilen 2026 model sıfır kilometre yüzlerce araç, sabaha kadar süren çalışmalarla sahaya alındı.

HAYDARPAŞA, OTO GALERİYE DÖNDÜ

Gece boyunca projektör ışıkları altında gerçekleştirilen tahliye işlemlerinde, yeni model otomobiller tek tek gemiden çıkarılarak liman içinde belirlenen alanlara park edildi. Özellikle SUV ve elektrikli modellerin yoğunlukta olduğu görüldü. Yan yana dizilen araçlar gece karanlığında adeta açık hava oto galerisi manzarası oluşturdu. Liman sahasında hummalı bir çalışma yürütülürken, sevkiyatın birkaç gündür aralıksız sürdüğü öğrenildi. Gümrük işlemleri için bekletilen araçların, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayilere sevk edilmesi bekleniyor.

SABAHA KADAR SÜRDÜ

Gece saatlerinde yaşanan hareketlilik ve uzun araç kuyrukları ise dron kameralarına yansıdı. Projektör ışıkları altında ilerleyen araç konvoyu, limanda sabaha kadar süren mesaiyi gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

İstediği kadar gelsin milyonlarcası Gelsin fiyatlar düşmüyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

