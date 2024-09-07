Google'da 'Binicilik Paralimpik Oyunları' doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman?

Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu. Para Dresaj, ilk kez 1984 Yaz Paralimpik Oyunları'nda serebral palsi sınıflamasında yer alan sporcuların katılımıyla sunulmuştur. 1992 Yaz Paralimpik Oyunları'nda diğer engelli sporcular da bu spor dalına dahil edilmiştir. 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman?

GOOGLE'DAN 2024 BİNİCİLİK ÖZEL DOODLE!

Sporcular, engel atlama, sabit hareketler ve müzik eşliğinde serbest yürüyüş kategorilerinde yarışabilirler. Ayrıca, takım yarışmaları 3 ya da 4 kişilik gruplar halinde düzenlenir. Yarışmalar, sporcuların at binme becerilerine göre değerlendirilir.

Bu branş, 5 farklı sınıfa ayrılır ve cinsiyet farkı gözetilmeden, karma cinsiyet yarışları olarak düzenlenir. Uluslararası sınıflandırmalar FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu) tarafından gerçekleştirilir.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Başta Doodler ne animasyonlu ne de hyperlinkliydi; sadece konuyu açıklayan veya tatil selamını ifade eden fare ile üzerine gelinen metin içeren görüntüleri. İlk animasyonlu Doodle, Ocak 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk etkileşimli Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.