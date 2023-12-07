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Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı

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Gönül Dağı dizisinden ayrılan usta oyuncu Ali Düşerkalkar, Star TV ekranlarının iddialı dizisi Ömer'e dahil oldu. Düşenkalkar dizide Barış Falay'ın oynadığı Reşat'ın ağabeyini oynayacak.

Uzun zamandır rol aldığı Gönül Dağı dizisinden ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar'ın yeni projesi belli oldu. Usta oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisini kadrosuna dahil oldu.

MAFYA İZZET'İ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün çekimlere başlayan Ali Düşenkalkar, dizide Barış Falay'ın oynadığı Reşat'ın ağabeyi İzzet'e hayat verecek. Cem Karcı'nın yönettiği OGM Pictures imzalı dizide Ali Düşenkalkar, sözü geçen sert bir mafya olan İzzet, olarak Ömer dizisinde tansiyonu yükseltecek.

Düşenkalkar Gönül Dağı senaryosundaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılmıştı.Oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu.

Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı

Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Ali Düşenkalkar Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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