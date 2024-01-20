Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gönül Dağı dizisi yayınlandığı son bölümde izleyicileri yine merakta bırakan bir son ile bitti. Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 124. bölümü bekliyor. Henüz Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı 121. Bölümün sona ermesinden hemen sonra yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Roketin ikinci kez patlamasından sonra kasabalıların evlerine zarar gelmiştir. Kasabalılar amcaoğullarından şikayetçi olurlar.Taner, bir yandan roketin patlamasının sebebini araştırırken, diğer yandan kasabalının baskısıyla karşılaşır.

GÖNÜL DAĞI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Gönül Dağı dizisi; Anadolu'yu konu alan, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, sıcak bir aile dizisidir. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı TRT 1'de her Cumartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.