Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Gizli Saklı nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Gizli Saklı dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve mahallede yapılıyor?

GİZLİ SAKLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin genel olarak İstanbul'da çekildiği bilinmektedir. Gizli Saklı dizisi, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar gibi semtlerde çekilmektedir.

GİZLİ SAKLI KONUSU NE?

Naz'ın Polis Akademisini birincilikle bitirmesini kutlamak için annesi ve dayısı, mahallelinin de olduğu bir yemek organize eder. Bu yemek sırasında karşı kaldırımda yaşanan şüpheli bir olay Naz'ın dikkatinden kaçmaz ve hemen şüphelendiği şahsın peşine düşer. Kısa bir takipten sonra şüpheliyi yakalar ama bir sorun vardır. Yakaladığı kişi organize şubenin sivil operasyonlarının vazgeçilmez ismi Komiser Pamir'den başkası değildir. Bu şanssız karşılaşmanın ardından, kader onları büyük bir silah kaçakçısı olan Tarık Koşuoğlu'nun yakalanmasını hedefleyen gizli bir operasyonda tekrar bir araya getirir. Üstelik karı koca olarak. Naz ve Pamir artık Tarık Koşuoğlu'nun yeni komşuları Yaz ve Levent Güneş'tir.

GİZLİ SAKLI OYUNCULARI KİMLER?

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş

Şebnem Sönmez : Aynur

Şinasi Yurtsever : Namık

İdris Nebi Taşkan : Tufan

Tardu Flordun : Tarık

Ece Dizdar : Nehir

Bülent Emrah Parlak : Talat

Selçuk Borak : Sadullah Komiser

Fulden Akyürek : Günday

Adin Külçe : Ömer

Ersel Şibil : Ferdi

Haberler.com - Gündem