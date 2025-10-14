Giresun'da güncel fındık fiyatları! Fındık fiyatları düştü mü, yükseldi mi?

Fındık fiyatları bu aralar nasıl gidiyor? Giresun'da rakamlar ne düzeyde? Piyasada konuşulan düşüş iddiaları gerçeği yansıtıyor mu? Üreticiler bu durumu nasıl yorumluyor? İşte Giresun'daki güncel fındık fiyatları ve piyasa analizleri haberimizin ilerleyen kısmında yer alıyor.

FINDIK FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Son haftalarda fındık fiyatlarında dalgalı bir seyir gözlemlendi. Özellikle Giresun kalite 50 randıman fındık için fiyatlar bir dönem 330 TL seviyelerine kadar çıkmışken, bu yükselişini sürdüremeyerek 315 TL'ye, ardından da 300 TL'ye kadar geriledi. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı.

Son günlerde yeniden toparlanma sürecine giren fındık fiyatları, özellikle Giresun kalite ürünlerde tekrar 315 TL seviyelerine yükseldi. Bu durum, fındık fiyatlarının anlık piyasa dinamiklerine oldukça duyarlı olduğunu ve düşüşlerin geçici olabileceğini gösteriyor. Ancak piyasa halen istikrarsız ve üreticiler temkinli davranıyor.

FINDIK FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Fiyatlardaki düşüşün birkaç temel nedeni bulunuyor. İlk olarak, ihracat talebindeki yavaşlama fındık arz-talep dengesini etkiledi. Özellikle yurt dışı siparişlerdeki gecikmeler ve bazı ülkelerde azalan talep, iç piyasada fiyatların baskılanmasına neden oldu.

İkinci olarak, döviz kurlarındaki dalgalanma da üreticilerin gelir beklentisini düşürdü; çünkü ihracatçıların alım gücü azaldı. Üçüncü neden ise üreticilerin satışlarını hızlandırması. Sezonun ortalarına yaklaşırken, elindeki fındığı satmak isteyen üreticilerin artması, piyasada arz fazlalığına neden oldu.

Tüm bu faktörler birleştiğinde, fındık fiyatlarında geçici ama sert bir düşüş yaşandı.

GİRESUN'DA GÜNCEL FINDIK FİYATLARI!

Giresun serbest piyasasında fiyatlar yeniden yükseliş eğiliminde. Giresun kalite 50 randıman fındık, kısa bir süre önce 300 TL'ye kadar düşmesine rağmen şu anda 315 TL seviyesinden alıcı buluyor. Kara fındık, geçtiğimiz haftalarda 230 TL'ye kadar gerilemişti ancak son artışlarla birlikte 260 TL seviyesine çıktı.

Sivri fındıkta da benzer bir toparlanma görüldü; fiyatlar önce 220 TL'ye kadar düşmüşken, şu anda 250 TL bandında işlem görüyor. Bu yükseliş, üreticiler için umut verici olsa da, fiyatların sürdürülebilirliği ihracat talebi ve piyasa hareketliliğine bağlı olmaya devam ediyor.