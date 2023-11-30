Meclis'e sunulan 80 maddelik torba yasa teklifine Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanları sevindirecek bir madde yer aldı. Bu nedenle Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Sorusu merak edildi. Peki, Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek?

Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Sorusu, gündeme gelen torba yasa ile araştırma konusu oldu. TBMM'ye sunulan 80 maddelik yeni Torba Yasada milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik düzenlemeler yer aldı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçluları ile ilgili madde oldu. Peki, Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Teklifin onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından GSS prim borçlarına af gelecek. Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşacak. Halihazırda borçlu durumda olan milyonlarca vatandaşın yapılacak düzenlemenin ardından yeni yıla GSS prim borcu olmadan gireceği tahmin ediliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Aftan 1 Ocak 2014 öncesi GSS prim borcu olanlar yararlanacak. Af kapsamında da ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammının tamamından vazgeçiliyor.