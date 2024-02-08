Gençlerbirliği Spor Kulübü ya da yaygın kullanılan adıyla Gençlerbirliği, Gençlerbirliği'nin 1. Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımıTakım, iç saha maçlarını Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman semtinde yer alan 20.560 seyirci kapasiteli Eryaman Stadyumu'nda oynamaktadır. 1923 yılında futbol kulübü olarak kurulan Gençlerbirliği, Türkiye'nin en eski kulüplerinden birisidir. Peki, Gençlerbirliği hangi ligde, kaçıncı ligde, Süper Lig'de mi oynuyor?

GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ LİGDE, KAÇINCI LİGDE?

Gençlerbirliği, kurulduğu 1923 yılından hemen sonra Ankara Futbol Ligi'ne katılmış ve otuz dört sezon bu organizasyonda mücadele etmiştir. Bu ligde toplam on kez şampiyon olarak en başarılı takım olmuştur. Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 1941 ile 1946 yıllarında birinci olarak Türkiye şampiyonu olmuş, 1950'de ise ikinci olmuştur. Peki, Gençlerbirliği hangi ligde, kaçıncı ligde, Süper Lig'de mi oynuyor?

GENÇLERBİRLİĞİ HANGİ LİGDE, KAÇINCI LİGDE?

Gençlerbirliği Spor Kulübü ya da yaygın kullanılan adıyla Gençlerbirliği, Gençlerbirliği'nin 1. Lig'de mücadele eden profesyonel futbol takımı. Takım, iç saha maçlarını Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman semtinde yer alan 20.560 seyirci kapasiteli Eryaman Stadyumu'nda oynamaktadır. 1923 yılında futbol kulübü olarak kurulan Gençlerbirliği, Türkiye'nin en eski kulüplerinden birisidir.

Gençlerbirliği, kurulduğu 1923 yılından hemen sonra Ankara Futbol Ligi'ne katılmış ve otuz dört sezon bu organizasyonda mücadele etmiştir. Bu ligde toplam on kez şampiyon olarak en başarılı takım olmuştur. Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 1941 ile 1946 yıllarında birinci olarak Türkiye şampiyonu olmuş, 1950'de ise ikinci olmuştur. Ankara Futbol Ligi 1959 yılında sona ermiş ve Süper Lig kurulmuştur. Gençlerbirliği organizasyona ilk sezondan itibaren dahil olmuş ve on bir sezon boyunca aralıksız olarak Süper Lig'de mücadele etmiştir. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşamayan kırmızı siyahlı ekip, en büyük başarısını 1965-66 ve 2002-03 sezonlarında ligi Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayarak elde etmiştir. Kulüp, Murat Cavcav'ın başkanlığının 2. yılında "Gençlerbirliği'nin efsane başkanı" olarak görülen İlhan Cavcav'ın adı verilen 2017-18 Süper Lig sezonunda Ümit Özat'ın teknik direktörlüğünde ligi 33 puanla 17. sırada tamamlamış ve 29 yıl aradan sonra 1. Lig'e düşmüştür.

RENKLER VE FORMA

Kulübün renklerinin belirlenmesiyle ilgili çeşitli söylentiler mevcuttur:

Kulüp kurulduktan sonra ihtiyaç duyulan formalar için kumaş almaya giden öğrenciler, gittikleri dükkânda o yılların yoksunluğu içinde sadece kırmızı ve siyah renkli kumaşlar bulabilirler, biraz da mecburiyetten ilk formalar bu renklerle dikilir, bunun sonucunda kulüp renkleri belirlenir.

Beden Eğitimi öğretmeni Ekrem Bey'in bazı öğrencileri Sultani takımına almaması ile Sultani'den ayrılarak kurulan kulüp, barış sağlanıp iki kulübün (Muallimler Birliği ile Genç Liseliler) birleşmesi söz konusu olduğunda, liseli öğrenciler Ankara İdadisi (Erkek Lisesi) Müdürü ve Muallimler Birliği Başkanı Münif Kemal Ak'ın gönlünü almak için ona Ankara'da oldukça yaygın olan kırmızı-siyah gelincikler götürürler, takım da bu olayın sonucunda renklerini Ankara gelinciğinin renklerinden alır.

Yer aldığı lig: Ligler: TFF 1. Lig,