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GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 12 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman?

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Gelinim Mutfakta canlı izleme linki seyirciler tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Sorularının cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta neler alacağı merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Gelinim Mutfakta canlı izle!

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Mart 2024'te yayınlanan 1341. Bölümünde Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz, Gözde Akgüz ve Aleyna Demir "Patlıcanlı Ramazan Kebabı" için yarıştı!

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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