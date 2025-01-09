Gaziantep FK-İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) heyecanla beklenen müsabakada Gaziantep FK- İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Gaziantep FK- İstanbulspor maçı şifresiz mi? Gaziantep FK- İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Gaziantep FK- İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK- İstanbulspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

09-01-2025 GAZİANTEP FK VS İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep Fk ile İstanbulspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, A Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR MAÇI A SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Gaziantep FK-İstanbulspor maçı, 9 Ocak Perşembe günü oynanacak.

GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-İstanbulspor maçı, saat 18:00 başlayacak.