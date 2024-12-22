Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı?

Gaziantep ve Antalyaspor arasında oynanan maçın sonucu ve maç özeti merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini 42. dakikada Kacper Kozlowski ve 66. dakikada Alexandru Maxim kaydetti. "Gaziantep-Antalyaspor maç özeti" ve "golleri kimler attı?" sorularının yanıtlarını içeren detaylar, özellikle Süper Lig'in puan durumu açısından büyük önem taşıyor. Peki, Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? İşte detaylar!

GAZİANTEP-ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

GAZİANTEP ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Soner Dikmen'in pasıyla buluşan Van de Streek'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada Kozlowski'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Maxim'in yaptığı plase vuruşta top, ağlarla buluştu: 2-0

90+3 dakikada Ndiaye'nin ceza sahası yayı üzerinden savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Kenan Kodro'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu. Hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı kartlar: Dk. 23 Petrusenko, Dk. 90 Abdurrahim Dursun (Onvo Antalyaspor), Dk. 58 Sorescu (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 87 Erdal Ragıp (Onvo Antalyaspor)