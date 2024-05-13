Gayrimenkul Danışmanı Taha Şentürk anlatıyor: Gayrimenkul yatırımı doğru bir karar mı?

1- Günümüz koşullarında hangi kullanım durumuna sahip mülkler tercih edilmektedir?

Pandemi döneminden bu yana aksayan inşaat sektörü ve talebin karşısında oluşan arz yetersizliği, insanların gayrimenkul anlamında rahat hareket edememesini sağladı. Bu nedenle birkaç sene önceye göre içinin dolu olması problem olmayan gayrimenkuller günümüz şartlarında problem haline geldi. Şayet masrafların da oldukça artması ile insanlar bulundukları gayrimenkulden kolay kolay hareket edemez duruma geldi. Bu yüzden gayrimenkul alacak kişiler içerisinde mülk sahibi bile otursa artık tercih etmemeye başladı. İçerisinde kiracının olma durumunu konuşmak bile istemiyorum. Çünkü alıcıları kiracılı mülkü görmeye bile ikna edemez olduk. Kısacası içi boş olan mülkler satış anlamında daha çok talep görmekte.

2- Alıcı gördüğü gayrimenkulü çok beğendi ve içinde kiracı var. Peki içerisinde kiracısı bulunan mülkleri satın alan kişilerin hakları nelerdir?

Gayrimenkulü yeni alan kişi içerisinde kiracıyı tahliye etmek istiyorsa kanun gereğince tapu devri yapıldıktan sonra bir ay içinde kiracıya ihtarname göndermelidir. Oturum isteğinin ihtiyaç gerekçesine dayandırmalıdır. İhtarname gönderildikten sonra eğer kira sözleşme bitimi 6 aydan uzun ise kiracı evi 6 ay içinde boşaltmalıdır. Kiracı bu süre zarfında evden çıkmayı kabul etmiyor ise dava süreci ile tahliye edilebilir. Hukuki süreçte tüm sürece yetkin bir avukat ile ilerlemekte fayda var. Kiracı bu süreç dahilinde kira bedelini belli süre dahilinde ödemezse daha erkende tahliye edilebilir. Bu konuda benim önerim evi satın almadan önce içinde ki kiracıyla anlaşma yoluna gitmektir. Bu süreci daha hızlı çözen ve daha ideal bir çözümdür.





3- Günümüz koşullarında gayrimenkul yatırımı doğru bir karar mıdır? Banka mevduat faizleri bu kadar yüksekken sizce mantıklı mı?

Bu sorunun cevabı tamamen yatırımcının beklentisinin ve ihtiyacının ne olduğu ile ilgilidir. Kişinin amacı birikimlerden yatırım yapmak mı yoksa uzun yıllardır hayalini kurduğu evi alıp oturmak mı? Buna yakın geçmişten ve yatırım yönünden bakarsak; geçmiş yıllarda aynı paraya sahip iki yatırımcının birinin mevduata diğerinin gayrimenkule yatırım yaptığını düşünürsek kazanan her zaman gayrimenkul olmuştur. Şayet günün sonunda bugün elinde ki parasıyla x gayrimenkulü almayan kişinin yarın mevduaattan aldığı parayla aynı gayrimenkule parasının yetmediği durumlarını yaşadık. Bu yüzden bence gayrimenkul doğru karar. Sadece piyasa koşullarında doğru lokasyon ve doğru rakamlı bir gayrimenkul olmasına dikkat edilmeli.

4- Gayrimenkul piyasası tekrar ne zaman hareketlenecek?

Şuanda durduğunu veya satış olmadığını söylemeyiz. Fakat şuan ki piyasa koşullarında nakit parası olanınalım yapabildiği bir piyasa mevcut. Geçen senenin aynı dönemine göre alımda düşüş tabi ki var. Bu da az önce konuştuğumuz üzere mevduatın yüksekliği ile doğru orantıda. Şayet mevduat faizlerinin gerilediği ve konut kredilerinin oranının düştüğü bir durumda piyasa tekrar çok hızlanacaktır ve gayrimenkul fiyatları yine yükselecektir. Bunu da bu yılın ilerleyen yakın vadesi gibi düşünüyorum..

5- Ülkemizde yabancıya satışlar ne durumda?

Piyasada ki düşüş ve yavaşlama tabi ki yabancılara olan satışı da etkiledi. Geçen seneye oranla yarı yarıya bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Bunun doğruluğunu Tüik verileri ile destekleyebiliriz.