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GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Galler- Türkiye maçı nereden izlenir?

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Galler ile Türkiye arasında gerçekleşecek olan futbol maçının hangi kanalda ve şifresiz olup olmadığı merak konusu oldu. Birçok kişi bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını, maç detaylarını öğrenmek istiyor.

Galler ile Türkiye arasında gerçekleşecek olan UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçı, 6 Eylül 2024 Cuma günü oynanacak. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile karşılaşacağı bu kritik mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Galler- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Galler-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda? İşte merak edilen tüm detaylar...

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galler'in başkenti Cardiff'te bulunan Cardiff City Stadyumu'nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

GALLER- TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ? Galler- Türkiye maçı nereden izlenir?

A MİLLİ TAKIM KADROSU

Aday kadroya davet edilen futbolcular şunlar:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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