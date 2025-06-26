Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı mı? İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları!

Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı mı diye soranlar için müjdeli haber geldi. 2025-2026 sezonuna beşinci yıldızla başlayacak olan Galatasaray, yeni formalarını 26 Haziran 2025 tarihi itibarıyla satışa sundu. Peki, Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı mı? İşte detaylar...

GALATASARAY YENİ SEZON FORMALARI SATIŞA ÇIKTI MI?

2025-2026 sezonuna beşinci yıldızla başlayacak olan Galatasaray, yeni formalarını 26 Haziran 2025 tarihi itibarıyla satışa sundu. Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı mı sorusunun ardından, formaların tasarımı da büyük ilgi gördü. Kulübün 120. yılına özel olarak hazırlanan formalar, beşinci yıldızlı arma ile tarihe geçiyor. Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı mı diye soran taraftarlar, yeni parçalı formaya hayran kaldı.

İç saha forması klasik parçalı tasarımıyla Galatasaray'ın köklü mirasını yansıtıyor. Deplasman forması ise beyaz zemin üzerine modern çizgiler taşıyor. Alternatif forma ise siyah tonlarında, agresif ve şık bir tasarım sunuyor. Galatasaray yeni sezon formaları satışa çıktı mı diyenler, her üç formaya da GSStore'dan ulaşabiliyor.