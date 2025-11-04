Haberler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, 4. hafta maçında deplasmanda Ajax karşısına tarihi bir hedefle çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisini mağlup etmesi halinde tam 13 yıl sonra Devler Ligi'nde üst üste 3 galibiyet elde edecek.

  • Galatasaray, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet elde etti.
  • Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek 6 puan topladı.
  • Galatasaray, Ajax deplasmanında kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet serisini 13 yıl sonra tekrarlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2012-2013 sezonunda teknik direktör Fatih Terim yönetiminde üst üste 3 galibiyet elde etmişti. O dönemde sarı-kırmızılılar; CFR Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0, Braga'yı 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir seri yakalamıştı.

LIVERPOOL VE BODO/GLIMT GALİBİYETLERİYLE MORALLER YÜKSEK

Bu sezon ise Galatasaray, Liverpool'u 1-0, ardından Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek grupta 6 puan topladı. Şimdi gözler, Ajax deplasmanında oynanacak kritik mücadeleye çevrilmiş durumda. Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde hem 13 yıllık hasreti sonlandıracak hem de play-off hattında büyük avantaj elde edecek.

DEVLER LİGİ'NDE TARİHİ GECE OLMA İHTİMALİ

Galatasaray, Ajax karşısında kazanırsa sadece seriyi 3 maça çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda 2025/26 sezonunda Türk futbolu adına en yüksek Şampiyonlar Ligi puan ortalamasına sahip takım konumuna gelecek. Ajax – Galatasaray karşılaşması 5 Kasım Salı günü TSİ 23.00'te Hollanda'da oynanacak.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
