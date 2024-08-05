Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, tarihi belli oldu mu? Galatasaray ve Fenerbahçe rakipleri açıklandı mı?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, tarihi belli oldu mu? Galatasaray ve Fenerbahçe rakipleri açıklandı mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına ne zaman çıkacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Elemelere bu turdan katılan temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayabilmek için İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Elemelere 2. turdan katılan diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe ise 3. ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-USG eşleşmesinin kazananıyla Devler Ligi'ne kalmak için kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımını saf dışı bırakmıştı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak Galatasaray, ilk maçına 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasına 27-28 Ağustos'ta çıkacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

3. eleme turunda Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, ilk maçını yarın deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 13 Ağustos'ta konuk edecek.