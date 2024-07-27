Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede?

Galatasaray, Avusturya kampının son gününde Parma ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç, Raiffeisen Arena'da canlı olarak yayınlanacak. Futbol severler, hazırlık maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Galatasaray- Parma maçı ne zaman? Galatasaray- Parma hazırlık maçı saat kaçta, nerede?

GALATASARAY- PARMA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Avusturya kampının son gününde İtalya Serie A takımlarından Parma ile bu akşam saat 21.15'te hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY- PARMA HAZIRLIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak.

GALATASARAY- PARMA MAÇI NEREDE YAYINLANACAK?

Mücadele D-Smart ve D-Smart GO'da canlı olarak yayınlanacak.