2 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı oynanacak olan bu mücadele, hem yerli hem de yabancı futbolseverler için büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son provasını yapacağı bu maç, taraftarlar tarafından canlı izlenmek isteniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı şifresiz nerede izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşılaşacak. 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

GALATASARAY LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, şifresiz ve ücretsiz olarak TV100 kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus dijital platformu üzerinden de yayınlanacak. Bu platform için abonelik gereklidir.

BEIN SPORTS CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

BeIN Sports'ta yayınlanan canlı maçları izleyebilmek için aktif bir beIN Sports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, platform üzerinden karşılaşmaları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyen kullanıcıların S Sport üyeliği bulunmalıdır. Üyeliğin ardından platformda yer alan spor karşılaşmalarına canlı erişim sağlanabilir.