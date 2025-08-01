Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin heyecanla beklediği hazırlık karşılaşmalarından biri olan Galatasaray – Lazio maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Galatasaray Lazio hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz nerede izlenir?

2 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı oynanacak olan bu mücadele, hem yerli hem de yabancı futbolseverler için büyük önem taşıyor. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi son provasını yapacağı bu maç, taraftarlar tarafından canlı izlenmek isteniyor. Peki, Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda? Galatasaray Lazio hazırlık maçı şifresiz nerede izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında Lazio ile karşılaşacak. 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?

GALATASARAY LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, şifresiz ve ücretsiz olarak TV100 kanalında canlı yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda S Sport Plus dijital platformu üzerinden de yayınlanacak. Bu platform için abonelik gereklidir.

Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?

BEIN SPORTS CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

BeIN Sports'ta yayınlanan canlı maçları izleyebilmek için aktif bir beIN Sports üyeliğinizin olması gerekmektedir. Üyeliğinizi tamamladıktan sonra, platform üzerinden karşılaşmaları canlı olarak takip edebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

S Sport üzerinden canlı maç izlemek isteyen kullanıcıların S Sport üyeliği bulunmalıdır. Üyeliğin ardından platformda yer alan spor karşılaşmalarına canlı erişim sağlanabilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.