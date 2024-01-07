GALATASARAY - KONYASPOR CANLI: Galatasaray – Konyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Galatasaray Konyaspor canlı yayın linki!

Galatasaray – Konyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Galatasaray Konyaspor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Maç, 07 Ocak Pazar günü saat 19:00'de başlayacak ve İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacaktır. Peki, Galatasaray – Konyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Galatasaray Konyaspor canlı yayın linki!

GALATASARAY - KONYASPOR CANLI

07 Ocak 2024 tarihinde Galatasaray ile Konyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye'de Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maç, 07 Ocak Pazar günü saat 19:00'de başlayacak ve İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacaktır.

GALATASARAY KONYASPOR CANLI YAYIN LİNKİ

Bein Sports 1'i izlemek için Digiturk platformu üzerinden 77 numaralı kanalı kullanabilir veya Kablo TV'de 232 numaralı kanalı seçerek izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, Türksat uydusu ve internet üzerinden de Bein Sports 1'i şifreli olarak izleyebilirsiniz.

İCARDİ GALATASARAY - KONYASPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildi. Icardi, Konyaspor müsabakasında oynamayacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.