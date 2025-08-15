GALATASARAY KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU! Galatasaray Karagümrük ilk 11 belli oldu mu?

Galatasaray - Karagümrük ilk 11'i açıklandı mı? Maçın başlamasına kısa bir süre kala her iki takımın sahaya süreceği kadrolar futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Maçın heyecanı kadar "Galatasaray Karagümrük maç kadrosu" da taraftarlar için büyük önem taşıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri, takımın sahadaki performansını doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 15 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. İki takım arasındaki bu önemli mücadele, 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30'da başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Fatih, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Camacho, Johnson, Serginho, Tiago (Gray)