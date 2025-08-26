Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli mi?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez uygulanacak lig formatına doğrudan katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, her torbadan bir rakiple hem RAMS Park'ta hem de deplasmanda mücadele edecek. Toplam 36 takımın yer alacağı lig aşamasında şu ana kadar 29 takım belli olurken, kalan 7 ekip play-off karşılaşmaları sonrası netleşecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun grup aşaması kura çekimi, 28 Ağustos 2025 Perşembe günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Nyon şehrinde yapılacak. Kuraların ardından Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakipleri belli olacak ve sarı-kırmızılı ekip, zorlu mücadelelere başlayacak. UEFA'nın yeni formatıyla 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda, Galatasaray doğrudan grup aşamasına katılma hakkı kazandı. Sarı-kırmızılıların maç programı ise 29 Ağustos 2025'te resmi olarak UEFA tarafından açıklanacak. Şampiyonlar Ligi heyecanı, 16 Eylül 2025'te başlayacak ilk maçlarla futbolseverlerle buluşacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 2025/2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı kazandı. Turnuvanın grup aşamasındaki ilk maçlar ise 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak. Kura çekimi ise 28 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçına bu tarihler arasında çıkacak.

DİREK OLARAK ŞAMPİYONLAR LİGİNE KATILAN TAKIMLAR

Galatasaray, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle United, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Club, Villarreal, Napoli, Inter, Atalanta, Juventus, Bayern Münih, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Marsilya, Monaco, PSV, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Slavia Prag, Olympiacos.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİG AŞAMASINDA MAÇ TARİHLERİ

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşabileceği rakipler arasında Avrupa futbolunun önde gelen güçlü takımları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 4. torbadan kura çekimine katılması durumunda oldukça zorlu bir fikstürle karşılaşma ihtimaliyle karşı karşıya. İşte Galatasaray'ın karşılaşabileceği bazı dev ekipler:

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal, Liverpool, Arsenal, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Inter, Atalanta, Napoli, PSG, Monaco, Marsilya, Ajax, PSV, Sporting, Olympiakos, Slavia Prag