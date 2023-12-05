Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçını ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Kopenhag deplasmanına konuk olacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı bu hafta mı, haftaya mı, ne zaman araştırılıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son grup maçını ne zaman oynayacağı merak ediliyor. Kopenhag deplasmanına konuk olacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı bu hafta mı, haftaya mı, ne zaman araştırılıyor. İşte detaylar haberimizde...

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son grup maçı haftaya 12 Aralık Salı günü oynanacak. Temsilcimiz Kopenhag deplasmanına konuk olacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kopenhag Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kopenhag Galatasaray maçı EXXEN'den canlı olarak ekranlara gelecek.

KOPENHAG GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GRUPTA PUAN DURUMU NEDİR?

Bayern Münih - 13 puan Kopenhag - 5 puan Galatasaray - 5 puan Manchester United - 4 puan

GALATASARAY KOPENHAG'I YENERSE NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray'ın, Kopenhag maçını kazanması durumunda bu sezonki UEFA geliri 43,6 milyon avroya ulaşacak. Bu meblağın güncel döviz kuruyla karşılığı 1,26 milyar lira.

Bu bağlamda Galatasaray Danimarka'dan galibiyetle dönerse, kulübün geçen sezonki toplam gelirinin (1,96 milyar lira) yüzde 64'üne, bu sezon salt UEFA geliriyle uzanacak.

An itibarıyla toplam kazanç 31,2 milyon avro

Galatasaray, "Devler Ligi"nde şu ana dek 31,2 milyon avro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı ekip, 3 eleme turu sonunda gruplara kalmayı başararak, 15,64 milyon avroluk katılım payını kasasına koydu.

Katsayı gelirinde 7 takımı geride bırakarak 8 hisseyi elinde bulunduran Galatasaray, bu hisseler karşılığında 9 milyon 96 bin avro kazandı.

Grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlik karşılığında 4,66 milyon avroluk primin sahibi olan sarı-kırmızılı kulüp, beraberlik sonucu oluşturulan havuzdan da minimum 0,31 milyon avro alacak.

Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin market payından gelir hanesine yaklaşık 1,5 milyon avro yazdıracak.