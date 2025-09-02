Galatasaray'ın maçı ne zaman? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın lig aşaması maç programı duyuruldu. Liverpool, Atletico Madrid, Ajax ve Monaco gibi güçlü takımların yer aldığı grupta, Galatasaray zorlu ve yoğun bir Avrupa maratonuna çıkacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç takvimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ!

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00 – Eintracht Frankfurt – Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00 – Galatasaray – Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45 – Galatasaray – Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00 – Ajax – Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45 – Galatasaray – Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00 – Monaco – Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45 – Galatasaray – Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00 – Manchester City – Galatasaray

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Bu sezon Şampiyonlar Ligi formatında her takım toplamda 8 maç oynayacak; 4 karşılaşma kendi sahasında, 4'ü ise deplasmanda gerçekleştirilecek.

Lig aşaması tamamlandıktan sonra, puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise çift maçlı eleme usulüyle play-off oynayarak son 16'ya kalmaya çalışacak. 24. sıranın altında kalan takımlar ise turnuvaya veda edecek.

EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşmasında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki açılış maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'un sahasında kozlarını paylaşacak. 18 Eylül Perşembe günü Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak bu mücadele, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olacak. Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli turnuvasında güçlü rakibine karşı başarılı bir başlangıç yaparak grupta iddialı olduğunu göstermek istiyor. Maç öncesinde her iki takımda da yüksek motivasyon ve hazırlık dikkat çekiyor. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmayı yakından takip edecek.