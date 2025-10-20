Haberler

Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Osimhen oynayacak mı? Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i!

Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Osimhen oynayacak mı? Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i!
Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray, bu sezonki en kritik sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Osimhen oynayacak mı? Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'ler!

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray, grup aşamasındaki üçüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i İstanbul'da konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz hafta Liverpool karşısında aldığı tarihi galibiyetle büyük moral buldu. Peki, Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Osimhen oynayacak mı? Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY'IN BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi olarak 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, İstanbul'daki ev sahibi Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleşecek. Başlama düdüğü ise Türkiye saati ile 22:00'da çalacak.

Bu tarih ve saat, hem sarı-kırmızılı futbolseverler hem de Avrupa futbol tutkunları için büyük önem taşıyor. Zira Galatasaray, Liverpool karşısındaki sürpriz zaferinin ardından bu maçı kazanarak gruptan çıkışını garantilemek istiyor.

GALATASARAY'IN BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt karşılaşması, Türkiye'de tüm futbolseverlerin kolaylıkla ulaşabileceği büyük bir platformda yayınlanacak. Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ayrıca, maçın yüksek çözünürlükte ve kesintisiz yayınlanması için dijital platformlar üzerinden de erişim sağlanabilecek. Futbolseverler, şampiyonlar ligi heyecanını evlerinden takip edebilecek.

GALATASARAY'IN BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Teknik direktör Okan Buruk, Bodo/Glimt karşısında sahaya çıkacak ideal 11'i belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Takımın şu anki form durumu ve rakip analizlerine göre önemli kararlar alınacak.

Ancak gelen son bilgilere göre, Galatasaray'ın bu mücadelede sahaya süreceği kadro büyük oranda netleşti. Takımın iskeletini koruyarak başarılı bir diziliş planlandığı belirtiliyor.

GALATASARAY'IN BODO/GLIMT MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11 şu şekilde:

Kalede: Uğurcan Çakır

Savunma: Davinson Sánchez - Abdülkerim Bardakcı (stoperler), sağ bekte Sallai (Singo yok), sol bekte Jakobs

Orta Saha: Torreira ve İlkay Gündoğan (merkez), önlerinde Yunus Akgün

Kanatlar: Leroy Sané ve Barış Alper Yılmaz

Forvet: Victor Osimhen

Bu diziliş, hem savunmada hem de hücumda dengeli ve dinamik bir performans ortaya koymayı hedefliyor. Okan Buruk'un orta sahada tecrübe ve dinamizmi harmanlayan kadrosu, Bodo/Glimt'in hızlı hücumlarına karşı tedbir almayı amaçlıyor.

BODO/GLIMT MUHTEMEL 11'LER

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ise genellikle hızlı ve hücuma yönelik futboluyla tanınıyor. Takımın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i ise şu şekilde şekilleniyor:

Kalede: Kjetil Haug

Savunma: Sağ bek Håkon Evjen, stoperler Martin Bjørnbak ve Vegar Eggen Hedenstad, sol bek Mads Hansen

Orta Saha: Ole Amund Sveen, Patrick Berg, Fredrik André Bjørkan

Kanatlar: Emil Jonassen ve Ulrik Saltnes

Forvet: Amahl Pellegrino

Bodo/Glimt, özellikle kontrataklarda ve kanat organizasyonlarında etkili olmayı planlıyor. Galatasaray savunmasının bu hızlı Norveç ekibine karşı dikkatli olması gerekiyor.

