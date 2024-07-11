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LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

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Galatasaray'ın Avusturya ekibi LASK Linz ile yapacağı maçın tarihi ve saati merak konusu oldu. Futbol severler maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Peki, LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

LASK LİNZ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Teknik direktör: Thomas Darazs

Arena/Stadyum: Raiffeisen Arena (formerly Linzer Stadion)

Temsil ettiği yer : Linz, Avusturya

Lig : Avusturya Bundesliga

Kuruluş tarihi: 1908

LASK Linz, Avusturya'nın Linz bölgesinde kurulan futbol kulübü. Renkleri siyah-beyazdır ve Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir. 1964–65 sezonunda hem Avusturya Ligi'ni, hem de Avusturya Kupası'nı kazanmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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