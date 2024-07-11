LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Lask Linz - Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Birçok kişi LASK Linz- Galatasaray maçının saatini araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte LASK, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma takımlarıyla hazırlık karşılaşması oynayacak. Peki, LASK Linz hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

LASK LİNZ-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK Linz-Galatasaray hazırlık maçı bu akşam 20:30'da başlayacak.

LASK LINZ- GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

LASK Linz-Galatasaray arasında oynanacak mücadele Avusturya'nın Linz şehrindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak.

LASK LİNZ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Teknik direktör: Thomas Darazs

Arena/Stadyum: Raiffeisen Arena (formerly Linzer Stadion)

Temsil ettiği yer : Linz, Avusturya

Lig : Avusturya Bundesliga

Kuruluş tarihi: 1908

LASK Linz, Avusturya'nın Linz bölgesinde kurulan futbol kulübü. Renkleri siyah-beyazdır ve Bundesliga (Avusturya)'da mücadele etmektedir. 1964–65 sezonunda hem Avusturya Ligi'ni, hem de Avusturya Kupası'nı kazanmıştır.