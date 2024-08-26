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Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi?

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24 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Galatasaray Gaziantep maçı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? Merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen GS Antep maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak araştırılıyor. İşte Galatasaray Gaziantep maçının oynanacağı tarih...

Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? 24 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan Galatasaray Gaziantep maçı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play off maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.Galatasaray Gaziantep maçı ne zamana ertelendi? Merak ediliyor. Peki, Galatasaray Gaziantep maçı ne zaman oynanacak? Ertelenen GS Antep maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak araştırılıyor. İşte Galatasaray Gaziantep maçının oynanacağı tarih haberimizde...

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinden birinde oynanacağı açıklandı.

Hafta içine denk gelen 24, 25 ve 26 Eylül tarihlerinden birinde Galatasaray Gaziantep maçı oynanacak. Net tarih ise daha sonra paylaşılacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Galatasaray Gaziantep maçı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında Young Boys ile oynayacağı maçlar nedeniyle 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerine ertelendi. Maç bu tarihlerden birinde oynanacak.

Galatasaray'ın maçını ertelenmesinin nedeni; Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesi son maçına çıkacak olan Galatasaray'ın daha dinlenmiş ve Young Boys maçlarına daha odak şekilde çıkması amaçlandı.

Galatasaray'ın yanı sıra diğer Avrupa'ya giden takımlarımızın da maçları play off turu nedeniyle ertelendi:

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelendi.

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