Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynayacağı Young Boys karşılaşması sebebiyle 3. hafta oynanacağı Gaziantep FK karşılaşması ertelenmişti. Maç 17 Eylül'de oynanacak. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi?

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, lige Hatayspor galibiyetiyle başlarken ardından 2. haftada Konyaspor'u 2-1 geçti. Sarı-kırmızılıların üçüncü hafta oynanması planlanan Gaziantep FK mücadelesi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys mücadelesi sebebiyle ertelenmişti. Maç 17 Eylül Salı günü oynanacak. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi?

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının programı belli oldu. Maç 7 Eylül Salı günü oynanacak.

Ertelenen maçların maç takvimi :

Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi?

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇINDA OSİMHEN OYNAYABİLECEK Mİ?

Gazeteci Mehmet Özcan: "Rizespor karşısında Batshuayi-Osimhen ikilisini birlikte göreceğimizi düşünmüyorum. Osimhen sahada olacaktır, ya ilk 11'de ya da maçın ikinci yarısında. Ertelenen Gaziantep FK maçında ise kural gereği oynayamayacak." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Galatasaray

Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında bir tutuklama daha

 Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü

Kabine sonrası yaptığı çağrının ardından Külliye'de sürpriz zirve

 Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı

Narin'in mezarı başındaki akrabasından tüyler ürperten ağıt
Üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı

Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Deniz Undav kimdir? Deniz Undav Türk mü, Kürt mü, Alan mı? Deniz Undav kaç yaşında, mevkisi ne? Kolombiya Arjantin maçı hangi kanalda? Kolombiya Arjantin maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Andorra Malta maçı hangi kanalda? Andorra Malta maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Zalewski bonservisi ne kadar, kaç milyon euro maaş alacak? Zalewski kaç yıl Galatasaray'da oynayacak? Makedonya Ermenistan maçı hangi kanalda? Makedonya Ermenistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İrlanda Yunanistan maçı hangi kanalda? İrlanda Yunanistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Çekya Ukrayna maçı hangi kanalda? Çekya Ukrayna maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Arnavutluk Gürcistan maçı hangi kanalda? Arnavutluk Gürcistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Macaristan Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Macaristan Bosna Hersek maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Börgır, Burger King mi? Börgır sahibi kim? İngiltere Finlandiya maçı hangi kanalda? İngiltere Finlandiya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title