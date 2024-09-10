Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, lige Hatayspor galibiyetiyle başlarken ardından 2. haftada Konyaspor'u 2-1 geçti. Sarı-kırmızılıların üçüncü hafta oynanması planlanan Gaziantep FK mücadelesi ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Young Boys mücadelesi sebebiyle ertelenmişti. Maç 17 Eylül Salı günü oynanacak. Peki, Galatasaray Gaziantep FK maçında Osimhen oynayabilecek mi?

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU

Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasının programı belli oldu. Maç 7 Eylül Salı günü oynanacak.

Ertelenen maçların maç takvimi :

GALATASARAY GAZİANTEP FK MAÇINDA OSİMHEN OYNAYABİLECEK Mİ?

Gazeteci Mehmet Özcan: "Rizespor karşısında Batshuayi-Osimhen ikilisini birlikte göreceğimizi düşünmüyorum. Osimhen sahada olacaktır, ya ilk 11'de ya da maçın ikinci yarısında. Ertelenen Gaziantep FK maçında ise kural gereği oynayamayacak." dedi.