Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Derbi saat kaçta?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, dev bir derbiyle heyecan doruğa çıkıyor. Lider Galatasaray (63 puan), en yakın rakibi Fenerbahçe'yi (57 puan) RAMS Park'ta konuk edecek. Zirve mücadelesini doğrudan etkileyecek bu karşılaşma, ligin kaderini belirleyebilecek nitelikte. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kazanarak puan farkını kapatmayı ve yarışa ortak olmayı hedeflerken, Galatasaray ise taraftarı önünde galibiyet alarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Peki, dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak olan derbi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Sahaya çıkacak muhtemel 11'ler kimler? İşte, merak edilenler…

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadele, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray:

Muslera

Frankowski

Sanchez

Abdülkerim

Eren

Torreira

Lemina

Sallai

Sara

Barış Alper

Osimhen

Galatasaray Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe:

Livakovic

Skriniar

Amrabat

Djiku

Oğuz

Fred

Szymanski

Kostic

Tadic

Dzeko

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