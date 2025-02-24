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Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Derbi saat kaçta?

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Derbi saat kaçta?
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Süper Lig'de zirve yarışı, kritik bir derbiyle kızışıyor! Lider Galatasaray (63 puan), en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi (57 puan) RAMS Park'ta ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan bu mücadele, 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. Peki, derbi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri ve detaylar…

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı, dev bir derbiyle heyecan doruğa çıkıyor. Lider Galatasaray (63 puan), en yakın rakibi Fenerbahçe'yi (57 puan) RAMS Park'ta konuk edecek. Zirve mücadelesini doğrudan etkileyecek bu karşılaşma, ligin kaderini belirleyebilecek nitelikte. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda kazanarak puan farkını kapatmayı ve yarışa ortak olmayı hedeflerken, Galatasaray ise taraftarı önünde galibiyet alarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Peki, dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak olan derbi saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Sahaya çıkacak muhtemel 11'ler kimler? İşte, merak edilenler…

DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik mücadele, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Derbi saat kaçta?Galatasaray Fenerbahçe derbisi

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray:

  • Muslera
  • Frankowski
  • Sanchez
  • Abdülkerim
  • Eren
  • Torreira
  • Lemina
  • Sallai
  • Sara
  • Barış Alper
  • Osimhen

Galatasaray Fenerbahçe muhtemel 11'ler! Derbi saat kaçta?Galatasaray Fenerbahçe maçı

Fenerbahçe:

  • Livakovic
  • Skriniar
  • Amrabat
  • Djiku
  • Oğuz
  • Fred
  • Szymanski
  • Kostic
  • Tadic
  • Dzeko
  • En Nesyri
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