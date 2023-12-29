Galatasaray - Fenerbahçe maçınca Sergio Oliveira var mı? Süper Kupa maçı kadrosunda Sergio Oliveira neden yok?

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak karşılamayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Taraftarların heyecanla beklediği derbi öncesi iki dev kulübün sahaya süreceği muhtemel 11'ler de belli oldu. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçınca Sergio Oliveira var mı? Süper Kupa maçı kadrosunda Sergio Oliveira neden yok?

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINCA SERGİO OLİVEİRA VAR MI?

Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var. Fred'in ise sahada olması bekleniyor. Galatasaray'da Sergio Oliveira, Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'in sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan (Kerem Demirbay), Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.