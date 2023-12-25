Galatasaray- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? GS- FB derbisi maç özeti!

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GALATASARAY- FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi golsüz berabere bitti. Mücadelede 7 sarı kart çıkarken 45 kez de faul yapıldı.

GS- FB DERBİSİ MAÇ ÖZETİ

Büyük heyecana sahne olan derbide iki takımda ilk 45 dakikada isabetli şut atamazken toplamda 20 kez faul yaptı. İkinci yarıda ise tek isabetli şut ve 25 faul çıktı.

Ezeli rakiplerin nefes kesen mücadelesinde toplam 7 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'de Osayi, İrfan Can ve King, Galatasaray'da ise Torreira, Boey, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gördü.

Alınan bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray 44 puanda kaldı. Böylelikle de dev derbi sonrası lider koltuğunda averajla Fenerbahçe kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise Konyaspor'u konuk edecek.