Galatasaray Elfsborg maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Elfsborg geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY ELFSBORG MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY ELFSBORG ÖZET

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GALATASARAY ELFSBORG ÖZET VİDEOSU

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Elfsborg maçı 4-3'lük Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMANDI?

Galatasaray Elfsborg maçı 23 Ekim 2024 günü oynandı.

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Elfsborg maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.